İş insanı Alican Ulusoy ile sevgilisi Hande Subaşı, Fransa'da yaptıkları tatilin eğlenceli anlarını paylaştılar.
Giriş: 28 Temmuz 2023 Cuma
ALİCAN ULUSOY SEVGİLİSİ HANDE SUBAŞI İLE BİRLİKTE FRANSA'DA TATİL YAPTI.
ALİCAN ULUSOY VE SEVGİLİSİ HANDE SUBAŞI'NA YAKIN DOSTLARI DA EŞLİK ETTİ.
AŞKLARI DOLUDİZGİN DEVAM EDEN ALİCAN ULUSOY VE HANDE SUBAŞI SIK SIK BİRLİKTE TATİL YAPIYOR.
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
Fransa'da eğlence...
İş insanı Alican Ulusoy ile sevgilisi Hande Subaşı, Fransa'da yaptıkları tatilin eğlenceli anlarını paylaştılar.
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