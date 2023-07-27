'Hızlı ve Öfkeli' serisiyle ünlenen Michelle Rodriguez, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde lüks teknede basketbol oynarken objektiflere yansıdı.
Giriş: 27 Temmuz 2023 Perşembe
DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU MICHELE RODRIGUEZ TEKNEDE YAPTIĞI LÜKS TATİLİYLE DİKKAT ÇEKTİ
MICHELE RODRIGUEZ TEKNEDEN ATLAYIP YÜZDÜKJTEN SONRA SPOR YAPTI.
MICHELE RODRIGUEZ
MICHELE RODRIGUEZ
MICHELE RODRIGUEZ
MICHELE RODRIGUEZ
MICHELE RODRIGUEZ
MICHELE RODRIGUEZ
MICHELE RODRIGUEZ
MICHELE RODRIGUEZ
Teknede basketbol oynadı
'Hızlı ve Öfkeli' serisiyle ünlenen Michelle Rodriguez, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde lüks teknede basketbol oynarken objektiflere yansıdı.
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