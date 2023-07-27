İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Oya Eczacıbaşı ve Yasemin Özilhan sosyal medya hesaplarından minik dostlarını paylaştılar.
Giriş: 27 Temmuz 2023 Perşembe
İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI MİNİK DOSTLARINI 'BEBEKLER GELDİ' NOTUYLA PAYLAŞTI.
KAPLANKAYA'DAKİ YAZLIKLARINDA AİLESİYLE TATİL YAPAN YASEMİN ÖZİLHAN'DA MİNİK DOSTUYLA ÇEKTİRDİĞİ ŞİRİN KARELERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
Minik dostlarını paylaştılar...
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Oya Eczacıbaşı ve Yasemin Özilhan sosyal medya hesaplarından minik dostlarını paylaştılar.
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