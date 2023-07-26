GÜN BATIMINDA ROMANTİK POZLAR VEREN NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN EŞİ ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE SANTORİNİ'DE TATİL YAPTI.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN-NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
ENGİN ALTAN DÜZYATAN-NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
ENGİN ALTAN DÜZYATAN-NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
ENGİN ALTAN DÜZYATAN-NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
ENGİN ALTAN DÜZYATAN-NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
Romantik kutlama
Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi Engin Altan Düzyatan'ın yeni yaşını romantik kareleriyle kutladı.
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