Mermerci yeğenleriyle plajda...

Derin Mermerci, yeğenleri Mehmet ve Sinan Ekşioğlu ile sahilde çektirdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 26 Temmuz 2023 Çarşamba

DERİN MERMERCİ YEĞENLERİ SİNAN VE MEHMET EKŞİOĞLU İLE BİRLİKTE DENİZE GİRDİ.

SAHİLDE ÇEKİLDİĞİ KARELERİ PAYLAŞAN DERİN MERMERCİ TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI.

DERİN MERMERCİ FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Mermerci yeğenleriyle plajda...

Derin Mermerci, yeğenleri Mehmet ve Sinan Ekşioğlu ile sahilde çektirdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

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