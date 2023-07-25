Çapalar'ın Yunanistan gezisi

Şebnem-Celal Çapa çifti kızlarıylarıyla birlikte Yunanistan'da tatil yaptı.

Giriş: 25 Temmuz 2023 Salı

ŞEBNEM VE CELAL ÇAPA ÇİFTİ KIZLARI CEYLAN ÇAPA İLE BERABER TATİLE ÇIKTI

ŞEBNEM VE CELAL ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

Çapalar'ın Yunanistan gezisi

Şebnem-Celal Çapa çifti kızlarıylarıyla birlikte Yunanistan'da tatil yaptı.

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