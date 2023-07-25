Şebnem-Celal Çapa çifti kızlarıylarıyla birlikte Yunanistan'da tatil yaptı.
Giriş: 25 Temmuz 2023 Salı
ŞEBNEM VE CELAL ÇAPA ÇİFTİ KIZLARI CEYLAN ÇAPA İLE BERABER TATİLE ÇIKTI
ŞEBNEM VE CELAL ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
Çapalar'ın Yunanistan gezisi
Şebnem-Celal Çapa çifti kızlarıylarıyla birlikte Yunanistan'da tatil yaptı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.