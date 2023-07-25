Cemiyet hayatının ünlü simaları Bodrum'da düzenlenen lansman davetinde buluştu.
Giriş: 25 Temmuz 2023 Salı
NERGİS PEKUYSAL LANSMAN DAVETİNE KATILDI.
SEMİH-ÖZGE SANDER ÇİFTİ DAVETE GELEREK ETKİNLİĞE DAHİL OLDULAR.
EDA EVLİYAGİL EŞİ SARP EVLİYAGİL İLE BİRLİKTE DAVETTE...
ŞULE-ÖZALP ARGÜDER
RABİA POLAT
DURU KARABACAK, BURCU ŞENDİR
ALİ-BANU ALP
BANU ALP
İPEK DEVELİ
AYŞE PINAR AKALIN
Tatilcileri buluşturan lansman...
Cemiyet hayatının ünlü simaları Bodrum'da düzenlenen lansman davetinde buluştu.
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