Bodrum'da yeni aşk

Tuvana Türkay ile ilişkisini bitiren iş insanı İzzet Antebi, gönlünü Aslı Turanlı'ya kaptırdı. Çift, önceki gün Bodrum'da objektiflere yakalandı.

Giriş: 24 Temmuz 2023 Pazartesi

İŞ İNSANI İZZET ANTEBİ GÖNLÜNÜ ASLIHAN TURANLI'YA KAPTIRDI.

İZZET ANTEB, ASLIHAN TURANLI İLE TEKNEDE OBJEKTİFLERE YAKALANDI. 

İZZET ANTEBİ VE ASLIHAN TURANLI'NIN TEKNEDE ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR.

İZZET ANTEBİ VE ASLIHAN TURANLI

İZZET ANTEBİ VE ASLIHAN TURANLI

İZZET ANTEBİ VE ASLIHAN TURANLI

İZZET ANTEBİ VE ASLIHAN TURANLI

İZZET ANTEBİ VE ASLIHAN TURANLI

Bodrum'da yeni aşk

Tuvana Türkay ile ilişkisini bitiren iş insanı İzzet Antebi, gönlünü Aslı Turanlı'ya kaptırdı. Çift, önceki gün Bodrum'da objektiflere yakalandı.

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