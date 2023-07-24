İZZET ANTEBİ VE ASLIHAN TURANLI'NIN TEKNEDE ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR.
İZZET ANTEBİ VE ASLIHAN TURANLI
İZZET ANTEBİ VE ASLIHAN TURANLI
İZZET ANTEBİ VE ASLIHAN TURANLI
İZZET ANTEBİ VE ASLIHAN TURANLI
İZZET ANTEBİ VE ASLIHAN TURANLI
Bodrum'da yeni aşk
Tuvana Türkay ile ilişkisini bitiren iş insanı İzzet Antebi, gönlünü Aslı Turanlı'ya kaptırdı. Çift, önceki gün Bodrum'da objektiflere yakalandı.
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