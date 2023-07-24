İş insanı Murat Talay ve eşi Pınar Talay'ın tatil rotaları Bodrum oldu. Çift ailece eğlenceli bir tatil geçirdi.
Giriş: 24 Temmuz 2023 Pazartesi
İŞ İNSANI MURAT TALAY EŞİ PINAR TALAY VE ÇOCUKLARIYLA BODRUM'DA TATİL YAPIYOR.
MURAT-PINAR TALAY
MURAT-PINAR TALAY
MURAT-PINAR TALAY
MURAT-PINAR TALAY
MURAT-PINAR TALAY
MURAT-PINAR TALAY
MURAT-PINAR TALAY
MURAT-PINAR TALAY
MURAT-PINAR TALAY
Bodrum'da romantik tatil
İş insanı Murat Talay ve eşi Pınar Talay'ın tatil rotaları Bodrum oldu. Çift ailece eğlenceli bir tatil geçirdi.
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