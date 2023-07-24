Hollywood yıldızı Tom Cruise, son filminin ikinci bölümünün çekimleri için İstanbul'a geldi. Pazar günleri kapalı olan Kapalıçarşı'nın kapıları Cruise için açıldı.
Giriş: 24 Temmuz 2023 Pazartesi
HOLLYWOOD YILDIZI TOM CRUISE, SON FİLMİNİN ÇEKİLERİ İÇİN EKİBİYLE BİRLİKTE KAPALIÇARŞI'YI GEZDİ.
PAZAR GÜNLERİ KAPALI OLAN ÇARŞI TOM CRUISE VE EKİBİ İÇİN AÇILDI.
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE
Tom Cruise İstanbul’da
Hollywood yıldızı Tom Cruise, son filminin ikinci bölümünün çekimleri için İstanbul'a geldi. Pazar günleri kapalı olan Kapalıçarşı'nın kapıları Cruise için açıldı.
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