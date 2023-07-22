Taciroğlu ve Uras çifti nişanlandı!

Modacı Nedret Taciroğlu'nun kızı Yasemin Taciroğlu ile iş insanı Ahmet Uras yakın çevrelerinin katıldığı törenle nişanlandı.

Giriş: 22 Temmuz 2023 Cumartesi

YASEMİN TACİROĞLU VE AHMET URAS ÇİFTİ ÖNCEKİ AKŞAM KÜÇÜK BİR TÖRENLE NİŞANLANDI

YASEMİN TACİROĞLU, AHMET URAS

YASEMİN TACİROĞLU NİŞAN TÖRENİNDE PEMBE ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

DERİN MERMERCİ VE PELİN AKIN ÖZALP'DA TÖRENE KATILAN İSİMLERDENDİ.

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Taciroğlu ve Uras çifti nişanlandı!

Modacı Nedret Taciroğlu'nun kızı Yasemin Taciroğlu ile iş insanı Ahmet Uras yakın çevrelerinin katıldığı törenle nişanlandı.

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