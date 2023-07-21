Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Bursa'dan çektiği manzara fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 21 Temmuz 2023 Cuma
BÜLENT ECZACIBAŞI BURSA'DA ÇEKTİĞİ KARELERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
BAŞARILI İŞ İNSANI BÜLENT ECZACIBAŞI'NIN YENİ KARELERİ TAKİPÇİLERİ TARAFINDAN BEĞENİLDİ.
HOBİ OLARAK FOTOĞRAFÇILIK YAPAN BÜLENT ECZACIBAŞI AYNI ZAMANDA, ECZACIBAŞI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTMEKTE...
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
Eczacıbaşı'ndan 'Bursa' manzaraları
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Bursa'dan çektiği manzara fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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