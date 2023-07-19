'Game of Thrones'ta canlandırdığı 'Daenerys Targaryen' karakteriyle tanınan Emilia Clarke, şöhretle başa çıkmaya çalışırken zorladığını belirtti.
Giriş: 19 Temmuz 2023 Çarşamba
EMILIA CLARKE
EMILIA CLARKE
EMILIA CLARKE
EMILIA CLARKE
EMILIA CLARKE
EMILIA CLARKE
EMILIA CLARKE
EMILIA CLARKE
"Şöhretle başa çıkmak beni zorladı"
'Game of Thrones'ta canlandırdığı 'Daenerys Targaryen' karakteriyle tanınan Emilia Clarke, şöhretle başa çıkmaya çalışırken zorladığını belirtti.
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