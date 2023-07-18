ALARKO HOLDİNG STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRÜ TAL GARİH, CEYLAN HÜNAL İLE GEÇTİĞTİMİZ YAZ BODRUM'DA RÜYA GİBİ BİR DÜĞÜNLE EVLENMİŞTİ...
CEYLAN GARİH'İN DÖRT AYLIK HAMİLE OLMASI AİLEDE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞATTI
Garih Ailesi'nde çifte mutluluk...
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dalia Garih, bugünlerde çifte mutluluk yaşıyor. Oğulları Niv Garih ile Tal Garih'in eşlerinin ikisinin de hamile olduğu öğrenildi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.