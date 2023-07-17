Söylediği 'Je t'aime... moi non plus' şarkısı ile tanınan ünlü şarkıcı Jane Birkin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yaşamını yitirdi.
Giriş: 17 Temmuz 2023 Pazartesi
İNGİLİZ ŞARKICI VE OYUNCU JANE BIRKIN HAYATINI KAYBETTİ
SAĞLIK SORUNLARI YAŞAYAN EFSANEVİ ŞARKICI VE OYUNCU JANE BIRKIN, FRANSA'DAKİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
76 YAŞINDA HAYATA VEDA EDEN JANE BIRKIN FRANSIZCA DÜET JE T'AİME... MOI NON PLUS ŞARKISI İLE TANINIYORDU.
JANE BIRKIN
JANE BIRKIN
JANE BIRKIN
JANE BIRKIN
JANE BIRKIN
JANE BIRKIN
JANE BIRKIN
JANE BIRKIN
Jane Birkin yaşamını yitirdi...
Söylediği 'Je t'aime... moi non plus' şarkısı ile tanınan ünlü şarkıcı Jane Birkin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yaşamını yitirdi.
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