Jane Birkin yaşamını yitirdi...

Söylediği 'Je t'aime... moi non plus' şarkısı ile tanınan ünlü şarkıcı Jane Birkin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Giriş: 17 Temmuz 2023 Pazartesi

İNGİLİZ ŞARKICI VE OYUNCU JANE BIRKIN HAYATINI KAYBETTİ

SAĞLIK SORUNLARI YAŞAYAN EFSANEVİ ŞARKICI VE OYUNCU JANE BIRKIN, FRANSA'DAKİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

76 YAŞINDA HAYATA VEDA EDEN JANE BIRKIN FRANSIZCA DÜET JE T'AİME... MOI NON PLUS ŞARKISI İLE TANINIYORDU.

 

 

JANE BIRKIN

JANE BIRKIN

JANE BIRKIN

JANE BIRKIN

JANE BIRKIN

JANE BIRKIN

JANE BIRKIN

JANE BIRKIN

Jane Birkin yaşamını yitirdi...

Söylediği 'Je t'aime... moi non plus' şarkısı ile tanınan ünlü şarkıcı Jane Birkin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Jane Birkin yaşamını yitirdi...

Söylediği 'Je t'aime... moi non plus' şarkısı ile tanınan ünlü şarkıcı Jane Birkin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yaşamını yitirdi.

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