KIZLARIYLA BİRLİKTE DENİZE GİREN NİV GARİH VE ROMİNA GARİH ÇİFTİ DENİZDE BOL BOL YÜZEREK EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRDİ.
NİV-ROMİNA GARİH
NİV-ROMİNA GARİH
NİV-ROMİNA GARİH
NİV-ROMİNA GARİH
NİV-ROMİNA GARİH
NİV-ROMİNA GARİH
Garihler'in deniz keyfi...
Cemiyet hayatının tanınmış çiftlerinden Niv Garih, eşi Romina Garih ve kızlarıyla birlikte Bodrum'da tatil yaptı.
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