Garihler'in deniz keyfi...

Cemiyet hayatının tanınmış çiftlerinden Niv Garih, eşi Romina Garih ve kızlarıyla birlikte Bodrum'da tatil yaptı.

Giriş: 17 Temmuz 2023 Pazartesi

NİV GARİH EŞİ ROMİNA GARİH VE KIZLARIYLA BİRLİKTE BODRUM'DA TATİL YAPIYOR.

KIZLARIYLA BİRLİKTE DENİZE GİREN NİV GARİH VE ROMİNA GARİH ÇİFTİ DENİZDE BOL BOL YÜZEREK EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRDİ.

NİV-ROMİNA GARİH

NİV-ROMİNA GARİH

NİV-ROMİNA GARİH

NİV-ROMİNA GARİH

NİV-ROMİNA GARİH

NİV-ROMİNA GARİH

Garihler'in deniz keyfi...

Cemiyet hayatının tanınmış çiftlerinden Niv Garih, eşi Romina Garih ve kızlarıyla birlikte Bodrum'da tatil yaptı.

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