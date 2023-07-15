Yemek şıklığı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan, akşam yemeği için giyindiği elbisesiyle göz doldurdu.

Giriş: 15 Temmuz 2023 Cumartesi

YASEMİN ÖZİLHAN ELBİSELİ PAYLAŞIMIYLA GÖZ DOLDURDU.

AKŞAM YEMEĞİ İÇİN HAZIRLANAN YASEMİN ÖZİLHAN SAHİL KENARINDA POZ VERDİ.

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

Yemek şıklığı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan, akşam yemeği için giyindiği elbisesiyle göz doldurdu.

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Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan, akşam yemeği için giyindiği elbisesiyle göz doldurdu.
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