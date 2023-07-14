Deniz, kum, güneş...

Maya Portakal Bitargil, kızıyla birlikte çıktığı kısa Bodrum tatilinden denizde çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 14 Temmuz 2023 Cuma

MAYA PORTAKAL BİTARGİL KIZIYLA TATİLDE ÇEKİLDEĞİ KARELERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

İŞ İNSANI İBRAHİM BİTARGİL İLE EVLİ OLAN MAYA PORTAKAL BİTARGİL TATİLDE BOL BOL GÜNEŞLENİP DENİZE GİRDİ.

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

Deniz, kum, güneş...

Maya Portakal Bitargil, kızıyla birlikte çıktığı kısa Bodrum tatilinden denizde çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Maya Portakal Bitargil, kızıyla birlikte çıktığı kısa Bodrum tatilinden denizde çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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