İŞ İNSANI İBRAHİM BİTARGİL İLE EVLİ OLAN MAYA PORTAKAL BİTARGİL TATİLDE BOL BOL GÜNEŞLENİP DENİZE GİRDİ.
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
Deniz, kum, güneş...
Maya Portakal Bitargil, kızıyla birlikte çıktığı kısa Bodrum tatilinden denizde çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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