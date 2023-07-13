Ed Westwick, kendisi gibi oyuncu eşi Amy Louise Jackson ve oğluyla birlikte tatil için Bodrum'u tercih etti.
Giriş: 13 Temmuz 2023 Perşembe
OYUNCU ED WESTWICK EŞİ AMY LOUISE JACKSON VE OĞLUYLA BİRLİKTE BODRUM'DA...
AİLECE BODRUM'U TERCİH EDEN ED WESTWICK VE AİLESİ BODRUM'DA DEMİRLİK TEKNELERİNDE TATİL YAPIYOR.
ED WESTWICK KOYLARI GEZEREK DENİZE GİRDİ.
ED WESTWICK
ED WESTWICK
ED WESTWICK
ED WESTWICK
ED WESTWICK
ED WESTWICK
ED WESTWICK
Ed Westwick ailesiyle Bodrum'da...
Ed Westwick, kendisi gibi oyuncu eşi Amy Louise Jackson ve oğluyla birlikte tatil için Bodrum'u tercih etti.
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