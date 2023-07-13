Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının yeni koleksiyonu için çalışmalara başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.
Giriş: 13 Temmuz 2023 Perşembe
CAROLINE KOÇ EVİNDE ÇALIŞTIĞI ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Koç, çalışmalara başladı
Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının yeni koleksiyonu için çalışmalara başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.