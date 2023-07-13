Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, baba olmanın heyecanını yaşayan oğlu Can ve torunu Leo Cem bebek ile fotoğraflarını paylaştı.
Giriş: 13 Temmuz 2023 Perşembe
İŞ İNSANI CEM HAKKO OĞLU CAN HAKKO İLE BİRLİKTE TORUNU LEO CEM'LE ÇEKİLMİŞ KARELERİNİ PAYLAŞTI.
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO VE OĞLU CAN HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
"Baba, Oğul, Torun"
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, baba olmanın heyecanını yaşayan oğlu Can ve torunu Leo Cem bebek ile fotoğraflarını paylaştı.
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