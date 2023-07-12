İş insanı Hakan Kosif eşi Evelize Kosif ve çocuklarıyla birlikte tatile çıktı.
Giriş: 12 Temmuz 2023 Çarşamba
HAKAN KOSİF VE BREZİLYALI EŞİ EVELİZE KOSİF AİLECE TATİLE ÇIKTI
EVELİZE KOSİF TATİLDE EŞİNE BÖYLE POZ VERDİ.
HAKAN KOSİF VE EŞİ EVELİZE KOSİF ÇİFTİNİN ÜÇ ÇOCUĞU VAR
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
Kosifler tatilde...
İş insanı Hakan Kosif eşi Evelize Kosif ve çocuklarıyla birlikte tatile çıktı.
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