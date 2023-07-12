NAZLI SABANCI VE GENÇ İŞ İNSANI HACI SABANCI GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRMİŞLERDİ.
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
Sabancı'nın Bebek gezisi
Doğum için gün sayan iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı Bebek'te objektiflere yakalandı.
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