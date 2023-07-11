Madonna'dan açıklama

Geçtiğimiz hafta "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu olan Madonna, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu

Giriş: 11 Temmuz 2023 Salı

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAŞADIĞI RAHATSIZLIK NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILAN MADONNA SEVENLERİNİ KORKUTMUŞTU.

MADONNA'NIN DOKTORLARI CİDDİ BİR BAKTERİYEL ENFEKSİYON GEÇİRDİĞİNİ BELİRTEREK ŞARKICIYI YOĞUN BAKIMA KALDIRMIŞTI.

HASTANEDEN TABURCU OLAN MADONNA SOSYAL MEDYADAN SEVENLERİNE AÇIKLAMA YAPTI.

MADONNA

MADONNA

MADONNA

MADONNA

MADONNA

Madonna'dan açıklama

Geçtiğimiz hafta "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu olan Madonna, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu

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Geçtiğimiz hafta "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu olan Madonna, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu
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