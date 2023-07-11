Geçtiğimiz hafta "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu olan Madonna, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu
Giriş: 11 Temmuz 2023 Salı
GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAŞADIĞI RAHATSIZLIK NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILAN MADONNA SEVENLERİNİ KORKUTMUŞTU.
MADONNA'NIN DOKTORLARI CİDDİ BİR BAKTERİYEL ENFEKSİYON GEÇİRDİĞİNİ BELİRTEREK ŞARKICIYI YOĞUN BAKIMA KALDIRMIŞTI.
HASTANEDEN TABURCU OLAN MADONNA SOSYAL MEDYADAN SEVENLERİNE AÇIKLAMA YAPTI.
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Madonna'dan açıklama
Geçtiğimiz hafta "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu olan Madonna, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu
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