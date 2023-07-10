Genç iş insanı Allan Hakko ve sevgisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte Fethiye'de tatil yapıyor
Giriş: 10 Temmuz 2023 Pazartesi
GENÇ İŞ İNSANI ALLAN HAKKO YENİ AŞKI SELİN YAĞCIOĞLU İLE BİRLİKTE TATİLE ÇIKTI
ALLAN HAKKO KIZ ARKADAŞINI ÖDÜL ALDIĞI GECEDE YALNIZ BIRAKMAYARAK AŞKLARINI HERKESE DUYURMUŞTU
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU
Fethiye'de tatil devam ediyor...
Genç iş insanı Allan Hakko ve sevgisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte Fethiye'de tatil yapıyor
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