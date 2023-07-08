Yeni projesi için iş başında

İş insanı Alara Koçibey, yeni projesi için Bolu'ya giderek alanda keşif yaptı.

Giriş: 08 Temmuz 2023 Cumartesi

ALARA KOÇİBEY BOLU'DAKİ YENİ PROJESİ İÇİN KEŞİF YAPTI.

BİR DAĞ EVİ İNŞA EDECEK OLAN ALARA KOÇİBEY VE EKİBİ BÖLGEYİ GEZEREK YAPMAK İSTEDİKLERİNİ KONUŞTU.

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

Yeni projesi için iş başında

İş insanı Alara Koçibey, yeni projesi için Bolu'ya giderek alanda keşif yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Oya Eczacıbaşı

Şık tercihlerin kadını....

Nevbahar Koç
Stiliyle göz dolduruyor...

Ümit Boyner
Kızlarının doğum gününü kutladı

Derin Mermerci, ikiz kızlarının yeni yaşlarını duygusal bir mesajla kutladı.
Yeni projesi için iş başında

İş insanı Alara Koçibey, yeni projesi için Bolu'ya giderek alanda keşif yaptı.
Mutluluğa ortak oldular...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yakın dostları Can Korkmaz ve Eda Germen çiftini düğün törenlerinde yalnız bırakmadılar.

Tatilden romantik paylaşım

Yakın dostlarıyla birlikte Malibu'ya seyahat eden iş insanı Hikmet Albayrak, tatilde eşi Alpin Albayrak'la birlikte romantik paylaşımlar yaptı.
Genç tasarımcılar tanıtıldı...

Moda dünyasına genç tasarımcılar kazandırmak amacıyla İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenecek Koza Genç Moda Tasarımcıları yarışmasının finalistlerinin moodboard’ları Düzenlenen davetle tanıtıldı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.