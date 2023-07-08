İş insanı Alara Koçibey, yeni projesi için Bolu'ya giderek alanda keşif yaptı.
Giriş: 08 Temmuz 2023 Cumartesi
ALARA KOÇİBEY BOLU'DAKİ YENİ PROJESİ İÇİN KEŞİF YAPTI.
BİR DAĞ EVİ İNŞA EDECEK OLAN ALARA KOÇİBEY VE EKİBİ BÖLGEYİ GEZEREK YAPMAK İSTEDİKLERİNİ KONUŞTU.
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
Yeni projesi için iş başında
İş insanı Alara Koçibey, yeni projesi için Bolu'ya giderek alanda keşif yaptı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.