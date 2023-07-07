Mutluluğa ortak oldular...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yakın dostları Can Korkmaz ve Eda Germen çiftini düğün törenlerinde yalnız bırakmadılar.

Giriş: 07 Temmuz 2023 Cuma

CAN KORMAZ VE ADA GERMEN ÇİFTİ DÜN GECE GERÇEKLEŞEN TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.

DÜĞÜN TÖRENİNE KATILAN AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI DİNÇER, NAEEM KHAN İMZALI ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

RUKEN MIZRAKLI DAVETLİLER ARASINDAYDI.

CAN-EDA KORMAZ

CAN-EDA KORMAZ

CAN-EDA KORMAZ

CAN-EDA KORMAZ

CAN-EDA KORMAZ

Mutluluğa ortak oldular...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yakın dostları Can Korkmaz ve Eda Germen çiftini düğün törenlerinde yalnız bırakmadılar.

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Mutluluğa ortak oldular...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yakın dostları Can Korkmaz ve Eda Germen çiftini düğün törenlerinde yalnız bırakmadılar.

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