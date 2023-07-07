İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yakın dostları Can Korkmaz ve Eda Germen çiftini düğün törenlerinde yalnız bırakmadılar.
Giriş: 07 Temmuz 2023 Cuma
CAN KORMAZ VE ADA GERMEN ÇİFTİ DÜN GECE GERÇEKLEŞEN TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.
DÜĞÜN TÖRENİNE KATILAN AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI DİNÇER, NAEEM KHAN İMZALI ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI
RUKEN MIZRAKLI DAVETLİLER ARASINDAYDI.
CAN-EDA KORMAZ
CAN-EDA KORMAZ
CAN-EDA KORMAZ
CAN-EDA KORMAZ
CAN-EDA KORMAZ
Mutluluğa ortak oldular...
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yakın dostları Can Korkmaz ve Eda Germen çiftini düğün törenlerinde yalnız bırakmadılar.
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