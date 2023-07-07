Moda dünyasına genç tasarımcılar kazandırmak amacıyla İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenecek Koza Genç Moda Tasarımcıları yarışmasının finalistlerinin moodboard'ları Düzenlenen davetle tanıtıldı.
Giriş: 07 Temmuz 2023 Cuma
İHKİB TARAFINDAN DÜZENLENEN GENÇ KOZA MODA TASARIMCILARI YARIŞMASI FİNALİSTLARİ DÜZENLENEN ETKİNLİKLE TANITILDI.
İHKİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ NEJDET AYAYDIN KIZI YAĞMUR AYAYDIN İLE BİRLİKTE ETKİNLİKTEYDİ...
MODACI VE JÜRİ ÜYELERİ NİHAN PEKER VE ÖZLEM KAYA ETKİNLİKTE BİRLİKTE POZ VERDİLER
URFİ AKBALIK, MUSTAFA PAŞAHAN
GENEL
Genç tasarımcılar tanıtıldı...
Moda dünyasına genç tasarımcılar kazandırmak amacıyla İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenecek Koza Genç Moda Tasarımcıları yarışmasının finalistlerinin moodboard'ları Düzenlenen davetle tanıtıldı.
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