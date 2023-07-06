Genç iş insanı Ayşe Boyner bir etkinlikte dj kanbinine geçerek performans sergiledi.
Giriş: 06 Temmuz 2023 Perşembe
AYŞE BOYNER BİR ETKİNLİKTE DJ KABİNİNE GEÇEREK KONUKLARI EĞLENDİRDİ.
GENÇ İŞ İNSANI AYŞE BOYNER, KENDİ MARKASIYLA MODAYA YÖN VERİYOR
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Boyner'den dj performansı...
Genç iş insanı Ayşe Boyner bir etkinlikte dj kanbinine geçerek performans sergiledi.
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