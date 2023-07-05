Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti
Giriş: 05 Temmuz 2023 Çarşamba
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR İLE İŞ İNSANLARI KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ VE KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ ALİ KOÇ'U KABUL ETTİ.
KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ ALİ KOÇ
KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ ALİ KOÇ
KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ ALİ KOÇ
Koç Ailesi Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.