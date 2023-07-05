Heard: Çok duygulandım Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybettikten sonra kızı Oonagh Paige ile İspanya'ya taşınan Amber Heard, sosyal medyadaki sessizliğini bozdu. Beyazperdeye dönen oyuncu, yeni filmi 'In The Fire' ile ilgi odağı olduğu anları "Çok duygulandım" sözleriyle yayımladı