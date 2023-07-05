Heard: Çok duygulandım

Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybettikten sonra kızı Oonagh Paige ile İspanya'ya taşınan Amber Heard, sosyal medyadaki sessizliğini bozdu. Beyazperdeye dönen oyuncu, yeni filmi 'In The Fire' ile ilgi odağı olduğu anları "Çok duygulandım" sözleriyle yayımladı

Giriş: 05 Temmuz 2023 Çarşamba

YARI GAGLIUCCI, AMBER HEARD, EDUARDO NORIEGA

 

 

LUCA CALVANI,YARI GAGLIUCCI, AMBER HEARD, EDUARDO NORIEGA

AMBER HEARD, EDUARDO NORIEGA

AMBER HEARD, EDUARDO NORIEGA

AMBER HEARD

AMBER HEARD

Heard: Çok duygulandım

Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybettikten sonra kızı Oonagh Paige ile İspanya'ya taşınan Amber Heard, sosyal medyadaki sessizliğini bozdu. Beyazperdeye dönen oyuncu, yeni filmi 'In The Fire' ile ilgi odağı olduğu anları "Çok duygulandım" sözleriyle yayımladı

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Heard: Çok duygulandım

Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybettikten sonra kızı Oonagh Paige ile İspanya'ya taşınan Amber Heard, sosyal medyadaki sessizliğini bozdu. Beyazperdeye dönen oyuncu, yeni filmi 'In The Fire' ile ilgi odağı olduğu anları "Çok duygulandım" sözleriyle yayımladı
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