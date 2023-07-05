Galatasaray Spor Kulübü Eski Yöneticilerinden Haldun Üstünel ve Zeynep Üstünel'in kızları Merve Üstünel yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.
Giriş: 05 Temmuz 2023 Çarşamba
HALDUN VE ZEYNEP ÜSTÜNEL ÇİFTİ KIZLARI MERVE'NİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR
ZEYNEP ÜSTÜNEL KIZI MERVE'YE SÜRPRİZ HAZIRLADI
ZEYNEP, MERVE ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
Yeni yaşını kutladı!
Galatasaray Spor Kulübü Eski Yöneticilerinden Haldun Üstünel ve Zeynep Üstünel'in kızları Merve Üstünel yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.
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