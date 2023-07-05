Bodrum'da düzenlenen özel bir davet, cemiyet hayatından ünlüleri ağırladı
Giriş: 05 Temmuz 2023 Çarşamba
NEŞE VE EROL GÖNÜL ÇİFTİ DAVETTE YERLERİNİ ALDI
AYŞEGÜL DİNÇKÖK BODRUM'DA DÜZENLENEN DAVETE KATILDI.
AYLİN SARUHAN ŞIKLIĞIYLA DAVETTE BOY GÖSTERDİ.
SELMA TÜRKEŞ
Modaseverler Bodrum'da...
Bodrum'da düzenlenen özel bir davet, cemiyet hayatından ünlüleri ağırladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.