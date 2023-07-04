"Ela için heyecanlı anlar"

Londra'da ailece tatil yapan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çifti, kızları Ela'yı hayranı olduğu müzik grubunun konserine getirerek "Ela için heyecanlı anlar" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Giriş: 04 Temmuz 2023 Salı

YASEMİN ÖZİLHAN İLE EŞİ İZZET ÖZİLHAN KIZLARI ELA İLE KONSERE GİTTİ

YASEMİN ÖZİLHAN KONSERDEN ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

ELA ÖZİLHAN SEVDİĞİ GRUBUN KONSERİNDE EĞLENDİ.

ELA ÖZİLHAN

ELA ÖZİLHAN

GENEL

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

"Ela için heyecanlı anlar"

Londra'da ailece tatil yapan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çifti, kızları Ela'yı hayranı olduğu müzik grubunun konserine getirerek "Ela için heyecanlı anlar" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Londra'da ailece tatil yapan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çifti, kızları Ela'yı hayranı olduğu müzik grubunun konserine getirerek "Ela için heyecanlı anlar" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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