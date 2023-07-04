Londra'da ailece tatil yapan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çifti, kızları Ela'yı hayranı olduğu müzik grubunun konserine getirerek "Ela için heyecanlı anlar" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.
YASEMİN ÖZİLHAN KONSERDEN ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
ELA ÖZİLHAN SEVDİĞİ GRUBUN KONSERİNDE EĞLENDİ.
ELA ÖZİLHAN
ELA ÖZİLHAN
GENEL
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
"Ela için heyecanlı anlar"
Londra'da ailece tatil yapan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çifti, kızları Ela'yı hayranı olduğu müzik grubunun konserine getirerek "Ela için heyecanlı anlar" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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