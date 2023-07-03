Sicilya'da keyifli yaz...

Adrenalin tutkunu Bettina Machler, arkadaşları ve kardeşiyle birlikte Sicilya'da yazın keyfini doyasıya çıkardı.

Giriş: 03 Temmuz 2023 Pazartesi

BETTINA MACHLER SİCİLYA'DA AİLESİ VE DOSTLARIYLA TATİL YAPIYOR

SU SPORLARINA MERAKLI OLAN BETTINA MACHLER DENİZDE SÖRF YAPTIĞI KARELERİ PAYLAŞTI

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

Sicilya'da keyifli yaz...

Adrenalin tutkunu Bettina Machler, arkadaşları ve kardeşiyle birlikte Sicilya'da yazın keyfini doyasıya çıkardı.

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