Sanat tutkunları Bodrum'da...

Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri Bodrum'da açılan "French Delights" sergisinde bir araya geldi.

Giriş: 03 Temmuz 2023 Pazartesi

SANATÇI EMMANUEL PERROTİN SERGİSİ HAKKINDA BİLGİLER VERDİ.

İŞ İNSANI PELİN AKIN ÖZALP DAVETLİLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ.

İŞ İNSANI BÜLENT ECZACIBAŞI BODRUM'DA AÇILAN SERGİNİN DAVETİNE KATILARAK ESERLERİ İNCELEDİ.

SELİM AKIN EŞİ DİLARA VE OĞULLARI ÖMER VE OĞUZ İLE BİRLİKTE SERGİDEYDİ.

SANAT TUTKUNU SARP VE EDA EVLİYAGİL ÇİFTİ SERGİNİN ZİYARETÇİLERİNDENDİ.

HANZADE AYTAÇLI, EMİN HİTAY

ACLAN-SELDA ACAR

BERRİN AK

GENEL

GENEL

GENEL

Sanat tutkunları Bodrum'da...

Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri Bodrum'da açılan "French Delights" sergisinde bir araya geldi.

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