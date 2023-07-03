SELİM AKIN EŞİ DİLARA VE OĞULLARI ÖMER VE OĞUZ İLE BİRLİKTE SERGİDEYDİ.
SANAT TUTKUNU SARP VE EDA EVLİYAGİL ÇİFTİ SERGİNİN ZİYARETÇİLERİNDENDİ.
HANZADE AYTAÇLI, EMİN HİTAY
ACLAN-SELDA ACAR
BERRİN AK
GENEL
GENEL
GENEL
Sanat tutkunları Bodrum'da...
Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri Bodrum'da açılan "French Delights" sergisinde bir araya geldi.
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