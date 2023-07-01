BİRLİKTE DENİZDE YÜZEN HAKAN SABANCI VE HANDE ERÇEL DAHA SONRA BİRLİKTE GÜNEŞLENDİ.
SAHİLDE ROMANTİK ANLAR YAŞAYAN HAKAN SABANCI VE HANDE ERÇEL SARILARAK BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR.
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
Aşıkların İtalya tatili
Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel İtalya'da tatil yapıyor.
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