Aşıkların İtalya tatili

Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel İtalya'da tatil yapıyor.

Giriş: 01 Temmuz 2023 Cumartesi

HAKAN SABANCI KIZ ARKADAŞI HANDE ERÇEL İLE İTALYA'DA TATİL YAPIYOR

BİRLİKTE DENİZDE YÜZEN HAKAN SABANCI VE HANDE ERÇEL DAHA SONRA BİRLİKTE GÜNEŞLENDİ.

SAHİLDE ROMANTİK ANLAR YAŞAYAN HAKAN SABANCI VE HANDE ERÇEL SARILARAK BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR.

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

Aşıkların İtalya tatili

Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel İtalya'da tatil yapıyor.

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