Biden'ın torunu Çeşme'de...

ABD Başkanı'nın torunu Naomi King Biden, kalabalık ajan ekibi eşliğinde Çeşme'de tatil yapıyor.

Giriş: 01 Temmuz 2023 Cumartesi

ABD BAŞKANI JOE BIDEN'İN TORUNU NAOMI KING BIDEN ÇEŞME'DE TATİL YAPIYOR.

KALABALIK ARKADAŞ GRUBU İLE ÇEŞME'DE TATİL YAPAN NAOMI KING BIDEN DENİZE GİRMEDEN UZUN SÜRE ŞEZLONGDA GÜNELENDİ.

NAOMI KING BIDEN

ABD BAŞKANI JOE BIDEN, TORUNU NAOMI KING BIDEN İLE BİRLİKTE GAZETECİLERİ SELAMLIYOR.

JOE BIDEN, NAOMI KING BIDEN

Biden'ın torunu Çeşme'de...

ABD Başkanı'nın torunu Naomi King Biden, kalabalık ajan ekibi eşliğinde Çeşme'de tatil yapıyor.

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