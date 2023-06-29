Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneye kaldırıldı. Sanatçının 15 Temmuz'da başlayacak olan dünya turnesi ertelendi.
Giriş: 29 Haziran 2023 Perşembe
DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI MADONNA HASTANEYE KALDIRILDI.
CİDDİ BİR BAKTERİYAL ENFEKSİYON GEÇİREN MADONNA'NIN TEDAVİSİNE YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİLECEĞİ BİLDİRİLDİ.
ŞARKICI MADONNA'NIN 15 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK OLAN DÜNYA TURNESİ ERTELENDİ.
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Madonna hastaneye kaldırıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneye kaldırıldı. Sanatçının 15 Temmuz'da başlayacak olan dünya turnesi ertelendi.
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