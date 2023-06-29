KENDİ MARKASINI KURAN GENÇ İŞ İNSANI AYŞE BOYNER, ÜRÜNLERİNİN TANITIMINI DA GERÇEKLEŞTİRİYOR.
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Anne-kız gezisi...
Cemiyet hayatının genç simalarından Ayşe Boyner annesi Bilgün Dereli ile birlikte tatile çıktı.
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