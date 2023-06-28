Cemiyet hayatının ünlü isimleri, aile ve dostlarıyla birlikte bayramı en güzel şekilde değerlendiriyorlar
Giriş: 28 Haziran 2023 Çarşamba
FERYAL GÜLMAN, YAKIN DOSTLARI BEYZA UYANOĞLU VE NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN İLE BİRLİKTE BAYRAMI KUTLADI.
HEDİYE GÜRAL GÜR ANTALYA'DA ÇEKTİRDİĞİ BU FOTOĞRAF KARESİYLE BAYRAMI KUTLADI.
TURİZMCİ İŞ İNSANI METE VARDAR BAYRAMI KUTLADI.
NEJDET AYAYDIN VE EŞİ EMEL AYAYDIN ÇİFTİ BAYRAMI AİLECE MARMARİS'TE GEÇİRİYOR.
PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK HERKESİN BAYRAMINI YAYINLADIĞI MESAJLA KUTLADI.
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
Bayram coşkusu...
Cemiyet hayatının ünlü isimleri, aile ve dostlarıyla birlikte bayramı en güzel şekilde değerlendiriyorlar
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