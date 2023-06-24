Şık açılışa özel davet...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları açılışta bir araya geldi.

Giriş: 24 Haziran 2023 Cumartesi

ŞEBNEM AKMAN BALTA, JAKLİN GÜNER, SELÇUK OKUR

JAKLİN GÜNER

ŞEBNEM AKMAN BALTA, PINAR HOTİÇ

PINAR HOTİÇ

ECE KIRAL

ARZU ÖZAL

MÜGE TEZMAN SIRMABIYIK

GENEL

Şık açılışa özel davet...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları açılışta bir araya geldi.

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