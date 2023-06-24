Cemiyet hayatının ünlü hanımları açılışta bir araya geldi.
Giriş: 24 Haziran 2023 Cumartesi
ŞEBNEM AKMAN BALTA, JAKLİN GÜNER, SELÇUK OKUR
JAKLİN GÜNER
ŞEBNEM AKMAN BALTA, PINAR HOTİÇ
PINAR HOTİÇ
ECE KIRAL
ARZU ÖZAL
MÜGE TEZMAN SIRMABIYIK
GENEL
Şık açılışa özel davet...
Cemiyet hayatının ünlü hanımları açılışta bir araya geldi.
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