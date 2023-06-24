Hakko'ya tatlı uyarı...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko'yu, sevgilisi Selin Yağcıoğlu Hakko'nun yazım kurallarına uymaması dolayısıyla tatlı bir dille eleştirdi

Giriş: 24 Haziran 2023 Cumartesi

ALLAN HAKKO VE AŞK YAŞADIĞI SEVGİLSİ SELİN YAĞCIOĞLU GEÇTİĞİMİZ HAFTA BİR DÜĞÜN TÖRENİNDE BİRLİKTE POZ VEREREK BİRLİKTELİKLERİNİ İLAN ETMİŞTİ.

ALLAN HAKKO VE SELİN YAĞCIOĞLU DAHA SONRA SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN BİRLİKTE ÇEKİLDİKLERİ FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI.

 

ALLAN HAKKO'NUN BİR OĞLU VAR

 

ALLAN HAKKO

 

ALLAN HAKKO

ALLAN HAKKO

 

Hakko'ya tatlı uyarı...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko'yu, sevgilisi Selin Yağcıoğlu Hakko'nun yazım kurallarına uymaması dolayısıyla tatlı bir dille eleştirdi

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