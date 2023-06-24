Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko'yu, sevgilisi Selin Yağcıoğlu Hakko'nun yazım kurallarına uymaması dolayısıyla tatlı bir dille eleştirdi
Giriş: 24 Haziran 2023 Cumartesi
ALLAN HAKKO VE AŞK YAŞADIĞI SEVGİLSİ SELİN YAĞCIOĞLU GEÇTİĞİMİZ HAFTA BİR DÜĞÜN TÖRENİNDE BİRLİKTE POZ VEREREK BİRLİKTELİKLERİNİ İLAN ETMİŞTİ.
ALLAN HAKKO VE SELİN YAĞCIOĞLU DAHA SONRA SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN BİRLİKTE ÇEKİLDİKLERİ FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI.
ALLAN HAKKO'NUN BİR OĞLU VAR
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO
Hakko'ya tatlı uyarı...
Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko'yu, sevgilisi Selin Yağcıoğlu Hakko'nun yazım kurallarına uymaması dolayısıyla tatlı bir dille eleştirdi
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