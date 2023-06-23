Başarılı iş insanı Hediye Güral Gür, görev süresi biten İspanya İstanbul Başkosolosu Alvaro de La Riva Guzman için düzenlenen veda resepsiyonuna katıldı.
Giriş: 23 Haziran 2023 Cuma
HEDİYE GÜRAL GÜR İSPANYA BAŞKONSOLOSU ALVARO DE LA RİVA GUZMAN ONURUNA DÜZENLENEN VEDA RESEPSİYONUNA OĞLU BORA GÜR İLE BİRLİKTE KATILDI.
HEDİYE GÜRAL GÜR OĞLU BORA GÜR İLE BİRLİKTE İSPANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ KONUTU'NDA POZ VERDİLER
İSPANYA BAŞKONSOLOSU ALVARO DE LA RİVA GUZMAN DAVETTE KONUŞMA YAPTI.
HEDİYE GÜRAL GÜR AYNI ZAMANDA NG HOTELS İCRA KURULU BAŞKANI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
Başkonsolosa veda ettiler...
Başarılı iş insanı Hediye Güral Gür, görev süresi biten İspanya İstanbul Başkosolosu Alvaro de La Riva Guzman için düzenlenen veda resepsiyonuna katıldı.
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