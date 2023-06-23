Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton sergi gezerek sanat turu attı.
Giriş: 23 Haziran 2023 Cuma
SANAT TUTKUNU LEYLA ALATON 15. TERAS SERGİSİNİ ZİYARET ETTİ.
BAŞARILI BİR İŞ İNSNAI OLAN LEYLA ALATON ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPMAKTADIR.
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Alaton'un sanat turu...
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton sergi gezerek sanat turu attı.
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