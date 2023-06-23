Adele, geçtiğimiz yıl Sylvester Stallone'un Beverly Hills'teki malikanesini 58 milyon dolara satın almıştı. Adele'in ünlü oyuncunun evini tek bir şarta satın almayı kabul ettiğini söyledi
Giriş: 23 Haziran 2023 Cuma
ADELE
ADELE
ADELE
ADELE
SYLVESTER STALLONE
SYLVESTER STALLONE
SYLVESTER STALLONE
SYLVESTER STALLONE
GENEL
Evini şartla satın aldı!
Adele, geçtiğimiz yıl Sylvester Stallone'un Beverly Hills'teki malikanesini 58 milyon dolara satın almıştı. Adele'in ünlü oyuncunun evini tek bir şarta satın almayı kabul ettiğini söyledi
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