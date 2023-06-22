Mezuniyet sevinci...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hülya Kalyoncu ve Hande Sezer Pekcan çocuklarıyla birlikte mezuniyet sevinci yaşadılar.

Giriş: 22 Haziran 2023 Perşembe

HÜLYA KALYONCU KIZININ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILARAK MEZUNİYET HEYECANI YAŞADI.

HÜLYA KALYONCU

HANDE SEZER PEKCAN OĞLU AHMET SEZER'İN MEZUNİYET TÖRENİNDE BÜYÜK BİR GURUR YAŞADI.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YENİ YAŞINI KUTLAYAN HANDE SEZER PEKCAN OĞLU AHMET SEZER'İN MEZUNİYETİYLE ÇİFTE KUTLAMA YAPTI.

BİR ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETMEN OLAN HÜLYA KALYONCU ÖĞRENCİLERİNE MEZUNİYET TÖRENİNDE DİPLOMALARINI VERDİ.

HÜLYA KALYONCU

HANDE SEZER PEKCAN

HANDE SEZER PEKCAN

HANDE SEZER PEKCAN

Mezuniyet sevinci...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hülya Kalyoncu ve Hande Sezer Pekcan çocuklarıyla birlikte mezuniyet sevinci yaşadılar.

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