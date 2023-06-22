HANDE SEZER PEKCAN OĞLU AHMET SEZER'İN MEZUNİYET TÖRENİNDE BÜYÜK BİR GURUR YAŞADI.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YENİ YAŞINI KUTLAYAN HANDE SEZER PEKCAN OĞLU AHMET SEZER'İN MEZUNİYETİYLE ÇİFTE KUTLAMA YAPTI.
BİR ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETMEN OLAN HÜLYA KALYONCU ÖĞRENCİLERİNE MEZUNİYET TÖRENİNDE DİPLOMALARINI VERDİ.
HÜLYA KALYONCU
HANDE SEZER PEKCAN
HANDE SEZER PEKCAN
HANDE SEZER PEKCAN
Mezuniyet sevinci...
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hülya Kalyoncu ve Hande Sezer Pekcan çocuklarıyla birlikte mezuniyet sevinci yaşadılar.
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