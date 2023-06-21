İstanbul Modern misafirlerini ağırladı

İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI VE İSTANBUL MODERN'İN MİMARI RENZO PIANO DAVETTE MİSAFİRLERİ BİRLİKTE KARŞILADI.
İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI VE İSTANBUL MODERN'İN MİMARI RENZO PIANO DAVETTE MİSAFİRLERİ BİRLİKTE KARŞILADI.
İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI DAVETTE KONUŞMA YAPTI.
İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI
SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLER SABANCI ÖZEL DAVETTE YERİNİ ALDI.
İŞ İNSANI KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER M. KOÇ DAVETE KATILARAK ECZACIBAŞI ÇİFTİNİ TEBRİK ETTİ.
BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER VE EŞİ BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜMİT BOYNER ÇİFTİ DAVETE EL ELE GELDİ.
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI DİNÇER GECEYE YAKIN DOSTLARI GIGI-CARL GRIMSTAD ÇİFTİ İLE BİRLİKTE GELDİ.
İŞ İNSANI ÖZCAN TAHİNCİOĞLU VE EŞİ AYLİN TAHİNCİOĞLU İSTANBUL MODERN'İN ÖZEL KONUKLARI ARASINDAYDI.
PINAR ECZACIBAŞI SİYAH ŞIKLIĞIYLA GECEDE YER ALDI.
SANAT TUTKUNU ELİF DÜRÜST GECENİN EN ŞIK İSİMLERİNDEN BİRİSİYDİ.
İŞ İNSANI NÜKET ECZACIBAŞI VE ALİ ATALIK DAVETLİLER ARASINDAYDI.
ASLI VE EDİP İLKBAHAR ÇİFTİ ETLİNLİĞE GELEREK SANAT DOLU BİR GÜN GEÇİRDİLER.
BEYZA UYANOĞLU ŞIK TARZIYLA ETKİNLİKTE YER ALDI.
ALİ GÜRELİ EŞİ RABİA GÜRELİ İLE GECEYE GELDİ.
FARUK SÜREN İLE KIZI YELDA ELMAS İLE BİRLİKTE DAVETTE POZ VERDİ.
İŞ İNSANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU EŞİ AHU ORAKÇIOĞLU İLE BİRLİKTE DAVETE KATILDI.
SANAT TUTKUSUYLA BİLİNEN NAZLI KEÇİLİ GECEDE ARKADAŞI YELİZ ATAY ARIKÖY İLE BİRLİKTE
ESRA CİVELEK GECEYE OĞLU ÖMER CİVELEK'LE BİRLİKTE GELMİŞTİ.
ALİ CAN TÜRKOĞLU GECEYE KIZI DEFNE TÜRKOĞLU İLE BİRLİKTE GELDİ.
MURAT-ÇAĞLA AKSU
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.