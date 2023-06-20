'Görevimiz Tehlike' serisinin 7'nci filmi 'Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'ün dünya prömiyeri bazı aksiyon sahnelerinin çekildiği İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı.
Giriş: 20 Haziran 2023 Salı
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE, REBECCA FERGUSON
TOM CRUISE, VANESSA KIRBY, HAYLEY ATWELL, CHRIS MCQUARRIE
REBECCA FERGUSON
VANESSA KIRBY
Roma'da gala...
'Görevimiz Tehlike' serisinin 7'nci filmi 'Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'ün dünya prömiyeri bazı aksiyon sahnelerinin çekildiği İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı.
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