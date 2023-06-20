İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneden inerken objektiflere yansıdı.
Giriş: 20 Haziran 2023 Salı
İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI ÖNCEKİ GÜN BEBEK'TEYDİ.
TRAFİK YÜZÜNDEN DENİZ YOLUNU TERCİH EDEN OYA ECZACIBAŞI BEBEK İSKELESİ'NDE TEKNEDEN İNDİ
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
Tekneyle Bebek'e geldi
İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneden inerken objektiflere yansıdı.
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