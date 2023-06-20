Tekneyle Bebek'e geldi

İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneden inerken objektiflere yansıdı.

Giriş: 20 Haziran 2023 Salı

İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI ÖNCEKİ GÜN BEBEK'TEYDİ.

TRAFİK YÜZÜNDEN DENİZ YOLUNU TERCİH EDEN OYA ECZACIBAŞI BEBEK İSKELESİ'NDE TEKNEDEN İNDİ

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

Tekneyle Bebek'e geldi

İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneden inerken objektiflere yansıdı.

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İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneden inerken objektiflere yansıdı.
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